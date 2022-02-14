Engelliler EKPSS’ye hazırlanıyor

Türkiye Sakatlar Derneği Balıkesir Şubesi 24 Nisan’da yapılacağı ilan edilen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı öncesinde Altıeylül Halk Eğitim Merkezi’yle EKPSS hazırlık kursu başlattı. EKPSS Hazırlık Kursu Altıeylül Halk Eğitim Merkezi tarafından Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde açılan sınıfta verilmeye başlandı.

Dernek Başkanı Zeki Uslu ikinci haftasına giren hazırlık kursunu ziyaret ederek derenek üyelerine girecekleri sınavda başarılar diledi. Türkiye Sakatlar Derneği Balıkesir Şube Yönetim Kurulu üyesi Alper Şentürk de hazırlık kursuna katılarak kendisinin de bu tür kurslar sayesinde devlet memuru olduğunu kursiyerlere anlattı.

“Engelli kardeşlerimize sınav öncesi hazırlık kursu açtık”

Türkiye Sakatlar Derneği Balıkesir Şube Başkanı Zeki Uslu EKPSS Hazırlık Kursu açılma süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, “ÖSYM sınav tarihini ilan eder etmez ortaöğrenim mezunu engelli kardeşlerimize sınavda başarılı olmaları için kurs açacağımızı gerek sosyal medyadan gerek mesaj yoluyla ilan ettik ve çağrıda bulunduk. Aynı zamanda Altıeylül Halk Eğitim Merkez Müdürü filiz Çelik ile görüştük Müdürümüz memnuniyetle bu kursu açabileceklerini söyleyince kursa katılmak isteyenlerin listesini kendilerini sunduk. Her zaman desteğini esirgemeyen Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Temiz de okulda bir sınıf tahsis etti ve EKPSS kursumuz başlamış oldu” dedi.”

“Dernek yönetimimizle moral ziyaretinde bulunduk”

Başkan Zeki Uslu hazırlık kursunun ikinci haftasında dernek yönetimi ile derse katılarak moral-motivasyon amacıyla bu kursların önemini anlattıklarını belirterek, “Daha önceki sınavlarda da böyle kurslar açarak engelli kardeşlerimizin başarılı olmaları için elimizden geleni yaptık ve şimdi onların neredeyse tamamı devlet memuru oldular. Her birinin ekonomik özgürlüklerini kavuştuğunu, ailelerine ve devlete faydalı bireyler olduklarını ifade ettik. Dernek Yönetim Kurulu üyemiz Alper Şentürk kursiyerlere hitaben bir konuşma yaparak kendisinin de bu kurslar sayesinde devlet memuru olduğunu, memur olduktan sonra ailesini kurduğunu halen Süper Ligde yarışan Büyükşehir Engelli Basketbol Takımının menajerliğini yürüttüğünü anlatarak kursiyerlere umut ve enerji yüklediğini söyledi” ifadelerini kullandı.