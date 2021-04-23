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Engelli park yerini işgal eden araçlar denetlendi

Balıkesir’in Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, engelli park yeri arttırılan ilçede kural ihlalinde bulunan araçlarla ilgili olarak denetimlerde bulundu.

BALIKESİR 23.04.2021, 19:09
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Engelli park yerini işgal eden araçlar denetlendi

Balıkesir’in Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, engelli park yeri arttırılan ilçede kural ihlalinde bulunan araçlarla ilgili olarak denetimlerde bulundu.

Yetkililer, bu denetimlerde ceza müeyyidesi uygulamaktan daha çok duyarlılığı arttırmayı hedefledikleri ifade edilirken, engelli vatandaşlara sunulan bu hizmetlere ulaşmalarının önünde engel teşkil eden ihlallerin son bulması için denetimlerin aralıksız devam ettiğini bildirdiler.

Yapılan denetimlerde, engelli park alanlarına park edilen araçların çoğunluğunun engelli araçları olmadığına üzülerek şahit olduklarını belirten yetkililer, üzüntü verici bu durum karşısında kural ihlali yapan araç sahiplerine cezai işlem uygulandığı, araçların çekici marifetiyle otoparka alındığı belirtildi. Ancak bu müeyyidelerin uygulanmasının engelli vatandaşlarımıza sunulan hizmetlere ulaşmaları noktasında herhangi bir fayda sağlamadığı dikkate alındığında engelli vatandaşlarımıza bir engelin de vatandaşlarımız tarafından oluşturulduğu, bu durumun üzüntü verici buldukları dile getirildi. Denetlemenin asıl amacının ceza yazmak değil, engelli vatandaşlarımızın önündeki engelleri kaldırmak olduğu, vatandaşlarımızdan bu konuda duyarlı davranmalarının önemine dikkat çekilerek, "Gelin engelleri hep birlikte aşalım, engelli vatandaşlarımıza tanınan haklara el birliği ile sahip çıkalım ve onların hayatlarını kolaylaştıralım" denildi.
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