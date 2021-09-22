banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Alzheimer'i önlemenin kanıtlanmış 10 yolu
Alzheimer'i önlemenin kanıtlanmış 10 yolu
Invest Gagauzia-2021 başlıyor!
Invest Gagauzia-2021 başlıyor!
Maç bitti saha kenarı karıştı!
Maç bitti saha kenarı karıştı!
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

Engelli Irmak’ın çağrısı bin 200 km uzaktan yanıt buldu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinden 5 yıl önce Hatay’a taşınan bedensel engelli Küçük Irmak’ın tablet bilgisayar isteğini Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz gerçekleştirdi.

BALIKESİR 22.09.2021, 10:43
Engelli Irmak’ın çağrısı bin 200 km uzaktan yanıt buldu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinden 5 yıl önce Hatay’a taşınan bedensel engelli Küçük Irmak’ın tablet bilgisayar isteğini Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz gerçekleştirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Hatay’ın Reyhanlı İlçesinde yaşayan 8 yaşındaki bedensel engelli öğrenci Irmak Sevimli’nin tablet isteğini karşılıksız bırakmadı. Başkan Yılmaz, Küçük Irmak’a tablet, kitap ve çeşitli hediyeler gönderdi.

Bandırma’da 5 yıl ikamet eden Sevimli ailesi çeşitli sebeplerden dolayı Hatay’ın Reyhanlı İlçesine taşındı. Geçen yıl pandemiden dolayı online eğitime geçildi. Aile ekonomik sıkıntıdan dolayı Küçük Irmak’a tablet alamadı. Küçük Irmak’ın ailesinin Hatay Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere başvurmadığı kurum kalmadı. Müracaatlarına karşılık bulamayan aile 5 yıl yaşadığı Bandırma’dan destek istedi. Durumu öğrenen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Küçük Irmak’ın isteğine kayıtsız kalmadı. Başkan Yılmaz, tablet, defter, kitap ve çeşitli hediye paketi hazırlatarak Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki aileye gönderdi. Tabletine kavuşan Küçük Irmak ve annesi Selma Sevimli Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a teşekkür etti. Hediye paketini alan Küçük Irmak sevinç gözyaşlarını tutamadı.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 6 14
2. Trabzonspor 5 13
3. Altay 6 12
4. Karagümrük 6 11
5. Konyaspor 5 11
6. Hatayspor 5 10
7. Fenerbahçe 5 10
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Sivasspor 6 6
12. Adana Demirspor 6 6
13. Malatyaspor 6 6
14. Göztepe 5 5
15. Gaziantep FK 5 5
16. Kasımpaşa 5 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 6 14
2. Real Madrid 5 13
3. Valencia 5 10
4. Rayo Vallecano 6 10
5. Real Sociedad 5 10
6. Athletic Bilbao 6 9
7. Sevilla 4 8
8. Barcelona 4 8
9. Osasuna 5 8
10. Mallorca 5 8
11. Real Betis 5 6
12. Elche 5 6
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 6 4
16. Celta de Vigo 6 4
17. Espanyol 5 3
18. Granada 5 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 4 0