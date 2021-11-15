Engelli çocuklar müzik gurubu büyüklerine örnek oluyor

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde engelli çocuklar, kurulan ritim grubu ile engelleri aştı. Bandırma Engelli ve Engelli Aileleri Derneği bünyesinde kurdukları ritim gurubuyla engelleri aşan özel çocuklar büyüklere örnek oluyor .

Yaklaşık 9 yıl önce bu müzik gurubunu kurduklarını belirten Bandırma Engelli ve Engelli Aileleri Derneği Başkanı Hüseyin Uçar, " Bu grup Bandırma Engelli ve Engelli Aileleri üyelerinden oluşan bir grup. Bu grubu kuralı yaklaşık 9 yıl oldu. Bu grubumuz pandemi öncesinde Bandırma’daki festivallerde çevre ilçelerdeki etkinliklerde, faaliyetlerde 10-16 Mayıs’ ta, 3 Aralık Dünya Engelliler Haftası etkinliklerinde sahneye çıktılar. Soma, Aydın, Söke, Balıkesir, Edremit, Mudanya, Yalova gibi bir çok yerde sahneye çıktı. Çocuklarımız özel çocuklar olduğu için her şeyi diğer müzik gurupları gibi bir anda değil, kademeli anladıkları için 9 yılda artık tam bir profesyonel oldular. Bu gurubu kurmaktaki amacımız, biz özel çocukların ve özel çocuk ailelerinin her şeyi yapabileceğini çevremize göstermek ve bir farkındalık için kurduk " şeklinde konuştu.

Müzik grubunun üyesi ve davulcusu Sezer Ük ise şunları söyledi. ’ Ben Başkanımız Hüseyin abiyi okuldan tanıyorum. Tanıdığım için çok memnunum. İyi kötü bir çok günümüz geçti. Müziğe onun sayesinde başladım. Müzik bana stres ve sıkıntıda iyi geliyordu. Müzik benim için hobi. Buradaki çocuklara aileme faaliyet onlara gönülden etkinlik düzenlemeyi düşündük. Başkanımız sağolsun 9 yıldır yanımızda. Yaptığımız müzik ve etkinlikler Engelli ve buraya gelen vatandaşlarımızı eğlendiriyor ve mutlu ediyorsa ne mutlu bize " dedi.