Emniyet Müdürü Kılıç, Müfettişliğe terfi etti

Balıkesir’in Gönen İlçe Emniyet Müdürü Ali Haydar Kılıç terfi etti.

2018 yılında Bandırma Emniyet Müdürlüğü görevinden Gönen Emniyet Müdürlüğü görevine tayin olan ve ilçede 3 yıldır bu görevi yürüten Gönen Emniyet Müdürü Ali Haydar Kılıç terfi ederek 1 nci Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine yükseldi. Müdür Kılıç Polis Müfettişi olarak tayin edildi. Kılıç tayin kararı sonrası Gönen’deki görevinden ayrılmadan önce ilçede veda ziyaretlerinde bulundu.