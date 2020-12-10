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Emniyet kemeri denetiminde 114 araca ceza uygulandı
Balıkesir’de jandarma trafik timleri il genelinde yaptıkları emniyet kemeri denetiminde kurallara uymayan 114 araca 37 bin 606 TL. idarî para cezası uyguladı.
BALIKESİR 10.12.2020, 20:02
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Balıkesir’de jandarma trafik timleri il genelinde yaptıkları emniyet kemeri denetiminde kurallara uymayan 114 araca 37 bin 606 TL. idarî para cezası uyguladı.Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı trafik timlerince, emniyet kemeri kullanımında sürücü ile yolcu tutum ve davranışlarının arzu edilir seviyele ulaştırılması, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının azaltılması maksadıyla, 08 Aralık 2020 tarihlerinde denetim faaliyeti icra edildi. Emniyet kemeri denetimi sonucunda 2 bin 149 araç kontrol edilirken, 114 araca 37 bin 606 TL idarî para cezası uygulandı, 32 araç trafikten men edildi.
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