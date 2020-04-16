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Elektrik kaçağından çıkan yangında bir ev kül oldu

SINDIRGI İLÇESİ EMENDERE KIRSAL MAHALLESİNDE ÇIKAN YANGINDA BİR EV KULLANILMAZ HALE GELDİ

Elektrik kaçağından çıkan yangında bir ev kül oldu

SINDIRGI İLÇESİ EMENDERE KIRSAL MAHALLESİNDE ÇIKAN YANGINDA BİR EV KULLANILMAZ HALE GELDİ

16 Nisan 2020 Perşembe 13:27
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Elektrik kaçağından çıkan yangında bir ev kül oldu

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi Emendere kırsal mahallesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi. Ev sakinlerinin evde olmadığı saatte çıkan yangında büyük hasar meydana geldi.

Emendere Kırsal mahallesindeki Mustafa Çiftçi ve Sadık Çiftçi’ye ait bitişik evde çıkan yangın Sındırgı İtfaiye ekipleri tarafından çevre evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Elektrik kaçağından çıktığı belirtilen yangında ev sahibinin çocuklarının yanında olması nedeniyle sadece maddi hasar meydana geldi. Sındırgı Belediye Başkan yardımcıları Çağrı Çağatay Çavdar, Halil Aldemir de olay yerinde incelemelerde bulundu. Raporlar sonrasında aileye ihtiyaçları konusunda yardımcı olunacağı belirtildi.

Emendere Mahalle muhtarı Davut Dağlar da yangının sebebini henüz bilmediklerini belirterek, “Herhalde elektrik kaçağı yaptı. Kendisi çocuklarının yanında. Yan taraftaki evde kardeşinin yanan evde can kaybı yok. Eşyaları kurtaramadık ” şeklinde konuştu.

İtfaiye ekipleri evlerde durulmadığı zaman elektrikli aletlerin takılı bırakılmaması ve hatların sıklıkla kontrol edilmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

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