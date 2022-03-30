Eko İklim zirvesinde Balıkesir’in çevreciliği ön plana çıktı

Dünyada ilk kez Türkiye’de gerçekleştirilen Eko İklim Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi’nde Başkan Yücel Yılmaz, Balıkesirli vatandaşların çok çevreci olduğunu ve Balıkesir’de tarım ve sanayi kirliliğinin kontrol altına alındığını açıkladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ankara ATO Congresium’da düzenlenen ‘Eko İklim Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı’na panelist olarak katıldı. İki gün sürecek olan dünyanın ilk iklim değişikliği zirvesinde ‘Büyükşehirlerde Yeşil Dönüşüm’ başlığı altında bilgi paylaşımı yapıldı. İklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğinin ekonomiye etkisini en aza nasıl indirilmesi gerektiği hakkında bilgiler veren Başkan Yılmaz, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenli depolama alanlarında toplanan atıkları kendi tesisinde bertaraf ederek, yıllık ortalama 420 bin ton çöpü işleyip elektrik enerjisine dönüşüm yolcuğunu anlattı. Zirvede Balıkesir sürdürülebilir katı atık yönetimi ile ön plana çıktı.

“Balıkesir standına yoğun ilgi”

İklim değişikliği ve etkilerine dikkat çeken video gösterimleri ile başlayan zirveye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın yanı sıra Kolombiya / Nepal ve Makedonya eski devlet Başkanları Büyükşehir Belediye Başkanları, oda başkanları STK başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinin ‘İklim Elçisi seçildiği fuarda Başkan Yılmaz, davetlileri Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin standında ağırlayarak Balıkesir hakkında bilgiler verdi. Balıkesir standını Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mutlu Aydemir bir çok Büyükşehir belediye ve ilçe belediye başkanları ziyaret etti.

“Balıkesir çevreci bir il”

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin standında Balıkesir hakkında bilgiler veren Başkan Yılmaz, Balıkesirli vatandaşların çok çevreci olduğunu vurgulayarak, Balıkesir’de Tarım ve Sanayi Kirliliğini kontrol altına aldıklarını söyledi. Başkan Yılmaz, “Hızlı yaşantımızda bizler çok şeyden vazgeçerek yaşıyoruz. Bizim kendi insanımız yaşadığı coğrafyasına sahip çıkıyor, şehrimizin kirletilmemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Özellikle yaz nüfusunun milyonları geçtiği Körfez Bölgemizde arıtma sistemlerimiz sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Hem Marmara’ya hem de Ege’ye kıyısı olan şehrimiz, yüz ölçümü olarak İstanbul’un 3 katı Kocaeli’nin de 6 kat büyüklüğüne sahip olan bir il. 960 kırsal mahallesi ve yaklaşık 36 ovası olan yüz ölçümü açısında çok büyük bir şehir olduğumuz için ulaşımı, alt yapı yatırımlarımızı ve çevremizi önemsiyoruz.

“Yeşil enerjiyi önemsiyor etkilerini hissediyoruz”

Türkiye’nin rüzgar enerjisinin yüzde 70’i Balıkesir’de yer alıyor. Balıkesir’de 6 tane biyogaz enerji tesisi var. Balıkesir’de yaklaşık 750 bin büyükbaş hayvanın 50 bininin gübresini kontrol altına alarak biyogaz tesislerinde değerlendirilmesini sağlıyoruz. Biz, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak su yönetimi ve çevre yönetimi hakkında iddialıyız. Eko İklim Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı’nı çok beğendim. Tecrübe ve deneyimlerimizi paylaşmak hem de şehrimizi tanıtmak için Balıkesir’de de İklim fuarı yapmayı masaya yatırdık” açıklamalarında bulundu.