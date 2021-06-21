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Eğitimciler büyüklerimizi unutmadı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdür Yakup Özbek öncülüğündeki eğitimciler, Kızılay Huzurevi’ni ziyaret ederek büyüklerimizin gönüllerini aldılar.

BALIKESİR 21.06.2021, 18:11
Eğitimciler büyüklerimizi unutmadı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdür Yakup Özbek öncülüğündeki eğitimciler, Kızılay Huzurevi’ni ziyaret ederek büyüklerimizin gönüllerini aldılar.

‘Babalar Günü’ nedeniyle düzenledikleri ziyarette kimsesi olmayan yada ziyaretine gelinmeyen büyüklerimizin başı eğik kalmaması için düzenlenen ziyarette Özbek, “Geçmiş ve

gelecek arasındaki en kuvvetli bağımız olan siz değerli büyüklerimize sevgi ve saygılarımla” notuyla birer hediye takdim etti. Ziyarete sendika başkanları da katıldı.
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