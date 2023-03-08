Eğitim Bir Sen’den 8 Mart Mesajı

Eğitim-Bir-Sen Balıkesir 1 Nolu Şube Başkanı Ercan Kurter’in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yayımlamış olduğu basın açıklamasında, “Güçlü bir gelecek ancak güçlü kadınların emeğiyle gerçekleşebilir” dedi.

Eğitim Bir Sen Başkanı Kurter, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, “Kadın, aile başta olmak üzere, toplumun tüm katmanlarının taşıyıcı unsuru, nesiller yetiştiren mürebbiyesi, çalışma hayatının önemli aktörüdür. Bir insan olarak hayatımızın her dönemini farklı rollerle kuşatan kadınların toplumsal konumunu örselemeden, saygınlığını muhafaza ederek hakkını teslim etmek sağlıklı bir toplumun olmazsa olmazıdır" dedi.

Başkan Kurter sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi. “Kadına yönelik ve doğrudan insan masumiyetini ve değerini hedef alan her türlü şiddeti reddediyoruz. Çalışan kadınların, işi ve ailesi arasında çoğalıp çeşitlenen sorunlarını geleneksel yapımızı bozmadan, aile yapımızı ifsat etmeyi girişimlere fırsat vermeden toplumsal ve kültürel hassasiyetleri gözeterek çözme iradesinin sürdürülmesi çok önemlidir. Zira güçlü kadın, güçlü aileyi; güçlü aile ise güçlü toplumu meydana getirir. Bütün adımlar atılmalı; toplumun dokusunu koruyan, çalışma hayatında üreten kadınların hak ettiği değer bir günün değil, her günün konusu olmalıdır.

Doğum ve süt izninden kreş düzenlemelerine kadar yapılan iyileştirmeler isabetli olmuştur. Yine doğum öncesi ve sonrası ebeveyn izinleri artırılmalı, çocuk okula başlayıncaya kadar ebeveynlere yarı zamanlı çalışma hakkı verilmelidir. Ayrıca, doğum yardımı miktarı artırılmalı, kadın kamu görevlilerinin emekliliğe ilişkin yaş ve hizmet süresi şartı her çocuk için bir yıl eksik uygulanmalı, yarım zamanlı çalışma uygulamasını sağlayacak ikincil mevzuat düzenlemesi/yönetmelikler ivedilikle hazırlanarak yürürlüğe konulmalı, ders dışı etkinlikler ile okullardaki eğitim-öğretim süresini mesai bitimiyle denkleştirecek düzenlemeler bir an önce yapılmalıdır"