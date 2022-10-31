Eğitim Bir Sen’de Ercan Kurter yeni başkan

Eğitim-Bir-Sen Balıkesir 1 Nolu Şubesinin 6. Olağan Genel Kurulunda yapılan seçimle başkanlığa Ercan Kurter başkanlığındaki yönetim kurulu seçildi.

Eğitim-Bir-Sen Balıkesir 1 Nolu Şubesinin 6. Olağan Genel Kurulu Balıkesir Yeni Öğretmenevinde üyelerin katılımı ile yapıldı. Genel Kurulu Ercan Kurter ve Ramazan Konakbay başkan adayı olarak listeleri ile yarıştı. Eski başkan Mehmet Çabuk’un aday olmaması üzerine yapılan olağan genel seçimi Ercan Kurter başkanlığındaki liste kazanarak, göreve atandı. Seçimler sonrası başkanlığa seçilen Ercan Kurter yaptığı konuşmada eski Başkan Mehmet Çabuk ve yönetim kuruluna teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı. " Eğitim-Bir-Sen Balıkesir 1 Nolu Şubesinin 6. Olağan Genel Kurulunu çok şükür; kardeşlik, dayanışma ve işbirliği içinde tamamladık. Kaybedeni olmayan seçimimizi teşkilatımızın güçlenerek çıkması konusunda azami gayet gösterdik. Yönetim ekibimi ve sendika zorunlu organlarına seçilen arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bayrağı bizlere devreden eskimez Başkanımız Mehmet Çabuk’ a refakati ve emekleri için çok teşekkür ediyorum. "Niyet hayr akıbet hayr" diyerek yola beraber çıktığımız yol arkadaşlarıma ve gönül dostlarıma, yetkiyi bize ekibimize tevdi eden kıymetli delegelerimize, iki listeli seçimin dostça geçmesine katkı sunan Ramazan başkan ve ekibine, kongremizi şereflendiren tüm katılımcılara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu çıkılan kutlu hepimiz için hayırlı ve mübarek olmasın Rabbimizden niyaz ediyorum" dedi.

Şube Başkanlığına Ercan Kurter, Şube Sekreterliğine İsmail Altınsoy, Teşkilatlanmadan sorumlu Şube Başkan Yardımcılığına Cüneyd Akçura, Mali İşler Şube Başkan Yardımcılığına Akın Ertekin, Basın ve İletişim Şube Başkan Yardımcılığına Hakan Karaburçak,Mevzuat ve Toplu Sözleşmeden sorumlu Şube Başkan Yardımcılığına Fatih Sağay, Egitim ve Sosyal işler Şube Başkan Yardımcılığına Cevat Sarp seçildi.

Eğitim Bir Sen Balıkesir 1 Nolu şubesinin 6. Olağan Genel Kurulunun da Divan Başkanlığını Genel Başkan yardımcısı Muammer Karaman, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey ve Belgin Gökçe Uygur, Kurucu Başkan Zeki Çabuk, Bursa şube Başkanı Ramazan Acar, Çanakkale Şube Başkanı Resul Can, Memur Sen Konfederasyona bağlı Şube Başkanları Nihat Erzi, Mehmet Alabaş, ve İsmail Kınaş, Karesi Belediye Başkan yardımcısı Şaban Akkol, Altıeylül Belediye Başkan yardımcıları. Feyyaz Çiftçi ve Fikrettin Kocaman ile sendikaya kayıtlı üyeler ile siyasi parti temsilcileri katıldı.