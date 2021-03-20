Eğinlioğlu dualarla uğurlandı

Kanser tedavisi gördüğü sırada hayatını kaybeden Balıkesirli iş insanı, Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali Eğinlioğlu son yolculuğuna uğurlandı. Sabah saatlerinde sahibi olduğu zincir fabrikasında tören düzenlenen Hasan Ali Eğinlioğlu, daha sonra öğle vakti Arabacıoğlu Camisinde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Başçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Karesi ilçesindeki Arabacıoğlu Camisi’nde cenaze namazı öncesi Eğinlioğlu’nun oğulları Orçun, Mithatcan ve Berkcan Eğinlioğlu taziyeleri kabul etti. Öğle namazının ardından Hasan Eğinlioğlu’nun cenaze namazını Balıkesir Müftüsü Ramazan Topcan kıldırdı. Cenaze Namazına Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Milletvekilleri Yavuz Subaşı ve Fikret Şahin’in yanı sıra, Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Ticaret Borsası Başkanı Ersin Erdoğmuş, ilçe belediye başkanları, merhum Hasan Ali Eğinlioğlu’nun çalışanları ile iş dünyasından çok sayıda katılım oldu. Arabacıoğlu Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Hasan Ali Eğinlioğlu’nun cenazesi Başçeşme Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedildi.