Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği’nden Ahmet Akın’a ziyaret

Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği ve Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ve birlik üyesi Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın’ı Ankara’da ziyaret ettiler.

Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği ve Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan, Birlik Müdürü İmam Bakır Damar ile birlikte CHP Enerji ve Altyapı Projelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın’ın makamında ziyaret ederek önümüzdeki günlerde Büyükçekmece’de yapılacak olan Enerjide Yol Ayrımı çalıştayına davet ettiler.