Ege tiyatroları Altıeylül’de buluşuyor

Ege Tiyatrolar Birliği (Kıyı Ege ve Ege Tiyatrolar Birliği), 10. buluşmasını 5-7 Kasım 2021 tarihlerinde Balıkesir Altıeylül ilçesinde gerçekleştirecek.

Senelerdir yaptığı Tiyatro Kampları, iki sene önce kaybettiğimiz akademisyen Prof. Dr. Özdemir Nutku Tiyatro Ödülleri, tiyatro buluşmaları gibi etkinlikler ile tiyatro camiasında önemli yeri bulunan Ege Tiyatrolar Birliği(Kıyı Ege ve Ege Tiyatrolar Birliği), şimdi de 10. Ege Tiyatrolar Buluşmasını gerçekleştiriyor. Daha önce İzmir, Edirne, Denizli, Fethiye, Milas, Söke, Kuşadası ve Uzunköprü buluşmalarını yapan birlik bu kez Balıkesir Altıeylül’de buluşacak.

Yetişkin oyunları, çocuk tiyatrosu, söyleşi ve atölyelerin yer alacağı buluşmada birliğin geleneksel toplantısı da yapılacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Çanakkale Rino Sanat oyunlarıyla sahne alacak. Ege Tiyatrolar Birliği Başkanı Metin Güler, Avrasya Tiyatrolar Birliği Genel Sekreteri Kubilay Erdelikara, Turgut Özal Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Rasim Aşın ve Nazif Uslu “Pandemi ve Tiyatro” üzerine konuşacaklar. Tiyatro ve Sinema Sanatçısı Yüksel Ünal’ın “Çöp Tenekesi” isimli gösterisinin yer alacağı etkinlikte Karşıyaka Belediye Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Zekeriya Hocalar, Heykeltraş Namık Kemal Arıkan ve Akdeniz Üniversitesi Sahne Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Birgül Yeşiloğlu Güler’in birer atölyesi olacak.

Ege Tiyatrolar Birliği Başkanı Metin Güler, "Bu zor zamanları birlikte daha güçlü aşacağız. Sanatın birleştiren gücüne inandık, İnanıyoruz. Sanat dostu yerel yönetimlerin desteği ile kent buluşmalarımız sürecek. Ev sahipliğinden dolayı Altıeylül Belediyesine, belediyenin sanat direktörü Onur Ayan’a ve Başkanımız Hasan Avcı’ya teşekkür ediyorum” dedi.

10. Ege Tiyatrolar Bululması’na ev sahipliği yapacak Altıeylül Belediye Başkan Hasan Avcı ise buluşma için, “Altıeylül Kent Sahnesi olarak ilk büyük organizasyonumuz ile perdelerimizi açıyoruz. 5-6-7 Kasım’da Ege’li Tiyatrolar Altıeylül’de Buluşuyor. 55 Tiyatro Temsilcisi’nin Genel Sanat Yönetmeni, Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen Tiyatro ustaları, oyun yazarları, akademisyenleri konuk edeceğiz. Ege Tiyatrolar Birliği’nin 10. büyük buluşması, 10 plakalı şehrimizin merkez ilçesi Altıeylül’de gerçekleşiyor. Üç gün boyunca tiyatro gösterileri, söyleşiler, atölyeler, çocuk tiyatroları ile kentimizin her köşesinde sanata doyacak, tiyatronun ustalarını kentimizde ağırlayacak ve şehrimizi tanıtacağız. Kapalı ve açık oturumların olduğu bu büyük buluşmada siz değerli sanatseverlerimizle tiyatro sanatçılarımızı buluşturacağız” ifadelerini kullandı.