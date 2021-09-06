banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İstanbul’da metronun simgesi değişti: Artık M değil U harfiyle!
İstanbul’da metronun simgesi değişti: Artık M değil U harfiyle!
THK Kayyumu istifa etti!
THK Kayyumu istifa etti!
Selçuk Bayraktar, Denecar Takımı’nı tebrik etti
Selçuk Bayraktar, Denecar Takımı’nı tebrik etti
Necati Şaşmaz'ın ses kayıtları ortaya çıktı: Mehdi olarak seçilmiş!
Necati Şaşmaz'ın ses kayıtları ortaya çıktı: Mehdi olarak seçilmiş!

Edremit’te yol tamiratları devam ediyor

Balıkesir’in Edremit Belediyesi tarafından doğalgaz döşeme çalışmaları nedeniyle kazılan yollar hızla yapılmaya devam ediyor.

BALIKESİR 06.09.2021, 15:52
Edremit’te yol tamiratları devam ediyor

Balıkesir’in Edremit Belediyesi tarafından doğalgaz döşeme çalışmaları nedeniyle kazılan yollar hızla yapılmaya devam ediyor.

Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri doğalgaz çalışması kapsamında bozulan yolların onarım çalışmasına Ulugaraj Caddesi ve bağlantılı sokaklarında devam ediyor. Doğalgaz çalışması nedeniyle kazılan yollarda çalışmaların bitmesi ile belediye ekipleri tarafından üst yapı düzenlemelerine geçiliyor.

Bu çalışmalar kapsamında İnönü Caddesi’nde tamamlanma aşamasına gelen düzenlemelerin yanında Camivasat Mahallesi Ulugaraj Caddesi’nde gerçekleştirilen doğalgaz bağlantıları sonrası, bozulan yolların tamiratını yapıyor. Edremit’in merkez mahallelerinde başlayan doğalgaz hattı çalışmaları kapsamında, kentte yaşayan vatandaşların olumsuzluklar karşısında mağduriyet yaşamaması için çalışmalar aralıksız sürüyor. Ekipler, doğalgaz çalışmalarının tamamlanmasından sonra etap etap diğer cadde ve sokakların düzenlenmesi çalışmalarına devam edeceklerini bildirdi.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0