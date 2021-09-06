Edremit’te yol tamiratları devam ediyor

Balıkesir’in Edremit Belediyesi tarafından doğalgaz döşeme çalışmaları nedeniyle kazılan yollar hızla yapılmaya devam ediyor.

Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri doğalgaz çalışması kapsamında bozulan yolların onarım çalışmasına Ulugaraj Caddesi ve bağlantılı sokaklarında devam ediyor. Doğalgaz çalışması nedeniyle kazılan yollarda çalışmaların bitmesi ile belediye ekipleri tarafından üst yapı düzenlemelerine geçiliyor.

Bu çalışmalar kapsamında İnönü Caddesi’nde tamamlanma aşamasına gelen düzenlemelerin yanında Camivasat Mahallesi Ulugaraj Caddesi’nde gerçekleştirilen doğalgaz bağlantıları sonrası, bozulan yolların tamiratını yapıyor. Edremit’in merkez mahallelerinde başlayan doğalgaz hattı çalışmaları kapsamında, kentte yaşayan vatandaşların olumsuzluklar karşısında mağduriyet yaşamaması için çalışmalar aralıksız sürüyor. Ekipler, doğalgaz çalışmalarının tamamlanmasından sonra etap etap diğer cadde ve sokakların düzenlenmesi çalışmalarına devam edeceklerini bildirdi.