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Edremit’te yeşil alanlara bakım

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Edremit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlık ekipler yeşil alanlarda bakım ve çim biçme işlemlerini aralıksız sürdürüyor

BALIKESİR 02.08.2022, 10:59
Edremit’te yeşil alanlara bakım

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Edremit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlık ekipler yeşil alanlarda bakım ve çim biçme işlemlerini aralıksız sürdürüyor

Edremit Belediyesi’nden yapılan açıklamada “Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz kentimizdeki yeşil alanlar, çocuk parkları ve yol kenarlarında temizlik, bakım ve ot biçme çalışmalarına aralıksız devam ediyorlar.” Denildi. Çalışmaların sezon boyunca aralıksız devam edeceği öğrenildi.

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