Edremit’te yeni nesil çöp toplama dönemi

Balıkesir’in Edremit Belediyesi daha temiz bir Edremit için temizlik hizmetlerindeki standartlarını yükseltti. Yenilikleri takip eden Edremit Belediyesi en iyi hizmeti verebilmek için 7/24 aralıksız çalışıyor.

Edremit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen ve yeni yılın ilk günlerinden itibaren eskileriyle değişimine başlanan yeni tip konteyner çalışması devam ediyor. Pandemi koşullarında vatandaşlara kolaylık sağlaması için dizayn edilmiş olan, 4 adet eski tip konteyner kapasitesine sahip yeni sistem çöp konteynerleri kent genelinde yaygınlaştırılmaya devam ediyor. Eskimiş varil ve konteynerler yeni yıldan itibaren ilçenin 100’e yakın noktasında yenileriyle değiştirildi. Değişim yapılan noktalarda eski sistemde çöp kamyonlarının çalışmaları esnasında oluşan araç kuyruklarının ciddi oranda azaldığı görülüyor. Nüfusun yoğun olduğu alanlarda koyulan 3-5 adet konteynerin boşaltımı esnasında oluşan yoğunluk 4 adet konteynere eşit 3 bin litrelik yer üstü yeni konteynerler ile sona eriyor. Şehir trafiğinin aksamaması için haznesi geniş olduğu için geç dolan yeni konteynerler geceleri alınıyor. Kullanım ömrü 5 adet konteynere eşit olan yeni tip konteyner sisteminde araç ve yakıt tasarrufu edilmesinin yanı sıra personelden de tasarruf ediliyor. Araç arkasında çalışan personeller kumanda sistemiyle alınan yeni nesil konteynerler sayesinde ilçe genelinde personelin yetersiz geldiği noktalarda çalışmalara katkı sağlayacak.