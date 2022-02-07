Edremit’te yarıyıl tatilinin ardından okullar açıldı

Balıkesir’in Edremit Kaymakam Ahmet Odabaş ve İlçe Millî Eğitim Müdürü Yakup Özbek’in katılımıyla Ülkü-Muharrem Ertaş Anadolu Lisesinde gerçekleşen törenle 2. eğitim-öğretim dönemi başladı.

Ülkü-Muharrem Ertaş Anadolu Lisesinde öğrenci ve öğretmenleriyle görüşen Kaymakam Ahmet Odabaş ve İlçe Millî Eğitim Müdürü Yakup Özbek, okulda incelemelerde bulundu. Yakup Özbek, “2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine an itibarıyla başladık. Okullarımıza verilen 2 haftalık aranın ardından coşku ile sınıflarını dolduran sevgili öğrencilerimizin heyecanını yürekten paylaşıyorum. Ömrünü ilim öğretme yolunda, milletimizin istikbalini sağlam temeller üzerinde inşa etmek uğruna geçiren değerli meslektaşlarıma yeni eğitim öğretim döneminde muvaffakiyetler diliyorum.”dedi.

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş’ta öğrenci ve velilere ikinci yarıyılda başarılar diledi.