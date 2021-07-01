banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Normal hayata dönüşte yeni dönem başladı
Normal hayata dönüşte yeni dönem başladı
Kazakistan Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama!
Kazakistan Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama!
Elektrik fiyatlarına yüzde 15 zam yapıldı
Elektrik fiyatlarına yüzde 15 zam yapıldı
Kurbanlık fiyatlarında yüzde 30 artış!
Kurbanlık fiyatlarında yüzde 30 artış!

Edremit’te yanan araç hurdaya döndü

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yanan bir araç kullanılmaz hale geldi.

BALIKESİR 01.07.2021, 14:49
Edremit’te yanan araç hurdaya döndü

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yanan bir araç kullanılmaz hale geldi.

Olay, Bostancı kavşağı yakınlarında meydana geldi. Tansel K.’ye ait 10 LV 599 plakalı Fiat Palio marka araç, elektrik kontağından alev aldı. İhbar üzerine yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Araç yangını ekiplerin çalışmasıyla söndürülürken, araç kullanılamaz hâle geldi.
banner486
Yorumlar (0)
32°
açık
banner493