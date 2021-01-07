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Edremit’te uyuşturucu operasyonu
Balıkesir’in Edremit ilçesinde jandarmanın uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan aramada, sunk maddesi ele geçirildi.
BALIKESİR 07.01.2021, 22:29
Balıkesir’in Edremit ilçesinde jandarmanın uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan aramada, sunk maddesi ele geçirildi.Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Edremit’te jandarma ekipleri uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen S.A. isimli şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada; 7,6 gram skunk maddesi ele geçirdi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemeye el konularak, şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi.
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