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Edremit’te trafik kazası: 5 yaralı
EDREMİT İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA, 5 KİŞİ YARALANDI.
BALIKESİR 23.07.2020, 23:32
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Altınoluk Mahallesi Köy Hizmetleri Kampı yakınlarında meydana geldi. A.K.T. (50) idaresindeki 34 SE 4060 plakalı Honda marka otomobil ile M.E. isimli kişinin idaresindeki 10 KZ 933 plakalı araç çarpıştı. Kazada, A.K.T., H. T., Z.B.T, M. T. ile diğer araç sürücü M.E. yaralandı. Kazaya jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale etti. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kaza nedeniyle Çanakkale-İzmir karayolunda önlem aldı. Ekipler, trafiği aksatmadan araçlara kontrollü geçiş sağladı. Kaza ile ilgili tahkikatı sürdüğü öğrenildi.
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