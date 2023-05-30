Edremit’te tarihi kabirlerin bakımsızlığı tepkilere neden oldu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Şehit Turhan Bey Camii arkasında bulunan tarihi kabirlerin bakımsızlığı tepkilere neden oldu. Vatandaşlar, "Eminiz ki burada yatan ecdadımız olan şehitlerimizin de kemikleri sızlıyordur." diyerek yetkililerden yardım istedi.

Gaziilyas Mahallesi’nde Turhan Bey Camii arkasında bulunan tarihi kabirlerin bakımsızlığı mahalle sakinleri tarafından tepkiye neden oldu. 1232 yılında ilçenin fethi sırasında Karesi Bey’i Turhan Bey ile beraberinde 40 askerin şehit olduğunu belirten mahalle sakinleri, “Burayı bizler bakımsız olarak gördükçe inanın içimiz sızlıyor. Yıllardır buradaki kabirler atıl, bakımsız ve terk edilmiş durumda olduğu için adeta yüreğimiz parçalanıyor. Eminiz ki burada yatan ecdadımız olan şehitlerimizin de kemikleri sızlıyordur. Yetkililerden buradaki kabirlerin bakımının bir an önce yapılarak ve şehitlik olarak düzenlenmesini bekliyoruz. İnanıyoruz ki dününü unutanlar, yarını yaşayamazlar. Bizler büyüklerimizden bu çalışmanın yapılmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.