Edremit’te sonbahar çalışmaları devam ediyor

Balıkesir’in Edremit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler parklar, yeşil alanlar ve caddelerde bulunan ağaçların budama çalışmasını yapmaya devam ediyor.

Edremit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kentin estetik görüntüsünü korumak ve ağaçların sağlıklı bir şekilde büyümesi için çalışmalara devam ediyor. Sonbahar döneminde ağaç ömrünün uzaması ve hastalık direncinin artırılması için budama çalışmaları devam sürüyor. Her yıl düzenli olarak yapılan çalışmalar ekipler tarafından sabahın erken saatlerinde başlıyor. 47 mahallede tespit edilen noktalarda raporlar doğrultusunda uygulama yapılıyor.