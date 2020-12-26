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Edremit’te seyir halindeki ticari araç alev alev yandı
Balıkesir’in Edremit ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç, alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.
BALIKESİR 26.12.2020, 21:08
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç, alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.Edinilen bilgiye göre, olay Edremit’i dağ yolundan Çanakkale Yenice’ye bağlayan karayolunun Hanlar mevkiinde meydana geldi. E.G. idaresindeki Renault Kangoo marka 10 ABM 36 plakalı hafif ticari araç bilinmeyen nedenle alev aldı. Yangın kısa sürede aracın tamamını sardı. Büyükşehir Edremit İtfaiye ekipleri müdahale ettiği yangın söndürülürken araç tamamen yandı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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