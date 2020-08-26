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Edremit’te şarampole uçan araçtan sürücü çıkmadı
N SÜRÜCÜ ÇIKMADI
BALIKESİR 26.08.2020, 01:15
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde şarampole uçan araçtan sürücü çıkmadı.
Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Toki Konutları altında meydana geldi. 35 AF 8645 plakalı aracın uçtuğunu görenler durumu hemen polise bildirdi. Bölgeye polisin yanısıra itfaiye ve sağlık ekipleride sevk edildi. Şarampole uçan ve sans eseri 20 metre aşağıya düşmeden yol kenarındaki betona takılarak asılı kalan araçta, yapılan incelemede içinden sürücü çıkmadı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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