Edremit’te Sahil Güvenlik ve Sat komandoları öğrencilere mesleklerini anlattı

Balıkesir’in Edremit ilçesi 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu (İHO) öğrencilerine; Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı personeli tarafından görevleri, yüzer ve hava unsurlarının imkan ve kabiliyetleri ile arama kurtarma faaliyetleri anlatıldı.

‘Geleceğin Denizcilerini Bilgilendirme Protokolü’ kapsamında okul konferans salonunda ders ve okul bahçesinde de uygulamalı verilen eğitimde, SAT komandoları da görevleri çalışma ortamları ve kullandıkları ekipmanlar ve mobil arama tarama cihazları hakkında öğrencileri bilgilendirdi. Öğrencilerin büyük ilgiyle takip ettiği program sonunda, 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Nurullah Demir tarafından Sahil Güvenlik Üsteğmen Oğuz Yasin Subaşılı’ya günün anısına hediye takdim edildi.