Edremit’te polisten Huzur uygulaması

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 18 ekip 54 personelin katılımıyla huzur operasyonu gerçekleşti.

Suçların önlenmesi, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi hedefiyle ilçe genelinde, umuma açık yerler ve diğer işyerleri, meydan ve alanlarda asayiş ekipleri tarafından denetlendi. Ayrıca yerleşim yerleri giriş-çıkışları ve ayrı hareket noktalarında ise trafik yönünden yapılan uygulamalarda 211 kişi GBT sorgulaması yapıldı. Huzur uygulamasında çok sayıda iş yeri, meydan, okul çevreleri, park ve bahçeler, metruk binalar kontrol edildi.

Yapılan uygulamalarda 43 araç denetlenirken 5 araç sürücüsüne toplamda 16 bin 745 TL ceza kesilirken bir araçtan trafikten men edildi. 2 eğlence mekanına ise tütün ürünü içirmekten cezai işlem uygulandı.