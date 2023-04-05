Edremit’te park halindeki araç alev alev yandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde park halindeki otomobil cayır cayır yandı.

Edinilen bilgiye göre, Cennetayağı Mahallesi 831 sokak üzerinde park halinde olan Gülsüm S.(43) ait 35 AEL 568 plakalı araç, bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Aracın yandığını görenler, yangın tüpüyle müdahale etti. Yangın, Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangının elektrik aksamındaki bir sıkıntıdan çıktığı tahmin ediliyor.