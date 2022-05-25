Edremit’te özel sektör-okul işbirliği

Balıkesir’in Edremit Mesleki Eğitim Merkezi’ne özel sektör tarafından hediye edilen araç düzenlenen törenle teslim edildi.

Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Ertan Çınar ile motor atölyesi öğretmenleri Fuat Gün, Sedat Biçerer, Erzade Bektaş, Yılmaz Demir’in girişimleri doğrultusunda, Akoto Edremit bayisi aracılığı ile Ford Otosan A.Ş. tarafından okula bir araç hibe edildi. Özel Sektör-okul işbirliğinin en güzel örneği olan bu uygulama ile okula yeni bir ivme kazandırılırken, diğer alanlara da örnek teşkil etmesi temennisinde bulunuldu.

İlçe Mili Eğitim Müdürü Yakup Özbek, "Öğrencilerimiz en son teknoloji ile uygulamalı derslerde teoriyi pratiğe çevirme becerisi kazanarak, nitelikli eleman özellikleri ile sektöre kazandırılmış olacaklar” dedi. Aracın teslim törenine, İlçe Mili Eğitim Müdürü Yakup Özbek, Ford Bölge Müdürü Hakan Erünsal, Akoto Genel Müdürü Murat Kılıç ve öğretmen ve öğrencileri ile branş öğrencileri katıldı.