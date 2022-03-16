Edremit’te otomobil alev alev yandı, kamera saniye saniye yangını kaydetti

Balıkesir’in Edremit ilçesinde seyir halindeki otomobil yanmaya başladı. Aracın yanma anı saniye saniye amatör kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, yangın Akçay Mahallesi kavşağında yaşandı. H.K. (54) idaresindeki 17 DD 500 plakalı otomobil seyir halindeyken aniden yanmaya başladı. Otomobilin yanmaya başladığını gören sürücü aracı yolun ortasında bırakarak ceketini alıp çıktıktan sonra itfaiyeye haber verdi. Bu arada, çevrede durumu gören vatandaşlar yangın tüpü ile alevlere müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri, yanan otomobile müdahale ederek, yangını söndürdü. Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Öte yandan, otomobil yangını amatör kameralara da yansıdı.