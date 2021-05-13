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Edremit’te otel yangını

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir otel çıkan yangında, kullanılamaz hale geldi.

BALIKESİR 13.05.2021, 22:15
Edremit’te otel yangını

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir otel çıkan yangında, kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Akçay Cemil Temel Mahallesi Lale Caddesi üzerinde bulunan bir otelde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ve bölgede bulunan Akçay ve Zeytinli müfreze ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle yangın söndürülürken, otel kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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