Edremit’te öğretmenler arası spor müsabakaları tamamlandı

‘24 Kasım Öğretmenler Günü’ etkinlikleri kapsamında Edremit’te gerçekleştirilen "Öğretmenler Arası Spor Müsabakaları" tamamlandı. Voleybol, Futbol, Basketbol ve Masa Tenisi branşlarında şampiyonlar belli oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek, “Kazanan okul ve öğretmenlerimiz 8-19 Kasım tarihleri arasında İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün tertip edeceği turnuvada şampiyonluk elde etmek için mücadele edecek. Voleybolda Mevlana Ortaokulu, Basketbolda Hakkı Kurfallı (Mevlana Ortaokulu), Futbolda Fatih Türk-Türker Özcan (Akçay Halil Kantarcıoğlu Ortaokulu), Masa Tenisinde: Orhan Şentürk (Güre Atatürk Ortaokulu), Hentbolda Ertan Çınar-Selçuk Gökdemir (Edremit Meslek Lisesi) şampiyon oldular. Kazananları tebrik ediyor, Balıkesir turnuvasında da üstün başarılar dilerim.”dedi.