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Edremit’te öğrencilere karnelerini Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş verdi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 99 okulda 24 bin 522 öğrenci yarıyıl karnelerini aldı. Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş’ın öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandığı tören saat 11.00’de Mimar Sinan İlkokulunda gerçekleştirildi.

BALIKESİR 21.01.2022, 13:33
Edremit’te öğrencilere karnelerini Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş verdi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 99 okulda 24 bin 522 öğrenci yarıyıl karnelerini aldı. Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş’ın öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandığı tören saat 11.00’de Mimar Sinan İlkokulunda gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek ve okul idarecilerinin iştirak ettiği törende Ahmet Odabaş, öğrencilerin karnelerini dağıttı. Öğrencilerin heyecanını ve mutluluğunu paylaşan Ahmet Odabaş, öğretmenlere ve okul idarecilerine özverili çalışmaları sebebiyle teşekkür etti.

Törende konuşma yapan Edremit İlçe Millî Eğitim Müdürü Yakup Özbek şunları ifade etti: “06 Eylül 2021 tarihinde başlayan 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk dönemi, 21 Ocak 2022 Cuma günü, öğrencilerimizin heyecanla bekledikleri karnelerin dağıtımı ile tamamladık. İlçemizde örgün eğitim veren 99 okulumuzda 24 bin 522 öğrencimiz ile 2 bin 213 öğretmenimiz birinci dönemin yorgunluğunu gidermek için iki haftalık dinlenme sürecine girecekler. Bu süreçte okullarımızın eğitim kalitesini ve sürekliliğini sağlamak adına tüm vazifelerini eksiksiz yerine getiren okul idarecilerimize, öğretmenlerimize ve okullarımız ile işbirliği yapan velilerimize en derin teşekkürlerimi sunarım. Sevgili Öğrenciler, sizler ülkemizin istikbali, devletimizin istiklalinin güvencesisiniz. Sizler, bizlerin en kıymetli en önemli hazinemizsiniz. Biliyorum ki Türk çocuğu geçmişte olduğu gibi çalışkanlığı ve azmiyle vazifelerini eksiksiz yerine getirerek ülkemizin terakkisi için büyük işler başaracaktır.

Eğitim yalnızca sınav başarıları demek değildir. Sizlerin kalbinde yer alan merhamet, şefkat bizlerin en büyük övünç vesilesidir. Atalarımızdan bize miras gelen bu insani vasıfları koruyarak akademik başarılarınızla taçlandıracağınızdan hiçbir şüphem yoktur.

Geride kalan ayların yorgunluğunu kitap okuyarak, aile büyükleriniz ziyaret ederek ve en önemlisi teknolojik cihazların esiri olmadan ödevlerinizi tamamlayarak geçirmenizi salık veririm. Sizleri çok seviyoruz, her birinizin gözlerinden öpüyorum. Kıymetli Öğretmenlerimiz. Salgın sürecinde vazifenizi zorlu koşullara rağmen büyük bir şevk ile yerine getiren sizler, Türk milletinin gönlünde her zaman müstesna bir makama sahipsiniz. Çoğu zaman kendi evlatlarınızla ilgilenemeden milletimizin bizlere emaneti olan yavrularımızın gelişimi için hiçbir fedakârlıktan kaçınmadan uğraş verdiniz. Bu vasfınızla siz kıymetli öğretmenlerimiz, her daim halkımızın nazarında kıymet verilen bir mesleğin erbaplarısınız. Binlerce yıllık mazimizde öğretmenlerimiz her daim el üstün tutulmuş, fikirlerine kulak verilmiş kişiler olmuştur. Sizlerin bu irfanından, tecrübelerinden öğrencilerimiz büyük faydalar görmektedir.

Hayatın her alanında olduğu gibi eğitim süreci de sürekli yenilenen, sürekli gelişen dinamik bir yapıya sahiptir. Öğretmenlerimizin mesleki gelişimleri için Millî Eğitim Bakanlığımız programlar hazırlamakta, siz kıymetli mesai arkadaşlarımın hizmetine sunmaktadır. Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) 22 Ocaktan itibaren kullanıma girecektir. Buradaki seminerlerden istifade etmeniz bizleri mutlu etmektedir. Çalışkanlığınız ve azminizle bizlere daima yardımcı olan kıymetli meslektaşlarımın, 2 haftalık süreçte meslekî birikimlerini daha da zenginleştireceklerinden hiçbir şüphem yoktur.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk öğretmenlerimiz için şöyle der: “Dünyanın her tarafında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakâr ve muhterem unsurlarıdır.” Sizler fedakârlığınız ve bitmek, tükenmek bilmeyen enerjinizle öğrencilerimize ışık oldunuz. Siz kıymetli meslektaşlarımı sabır, emek, samimiyet ve fedakârlıkları için bir kez daha tebrik ediyor, en kalbi hislerimle teşekkür ediyorum.

Değerli Velilerimiz. Eğitim sürecinde bizlerin en önemli destekleyicisi sizlersiniz. Sizin desteğiniz olmadan çocuklarımızın eğitim sürecini tam manasıyla yürütebilmemiz mümkün değildir. Okul idarecilerimize, öğretmenlerimize verdiğiniz destekler, yardımlar için teşekkür ederim. İnanıyorum ki her zaman bizlere yardımda bulunacak, evlatlarımızın eğitim kalitesini arttırabilmek adına öğretmenlerimizle işbirliği içerisinde olacaksınız.

Bizler de geride kalan süreçte Balıkesir Valisi Sayın Hasan Şıldak’ın himayesinde yürütülen BİGEP çalışmaları kapsamında okullarımızın eğitim kalitesini arttıracak, öğrencilerimizin akademik başarılarını perçinleyecek adımları atmakta, süreci sıkı bir şekilde takip etmekteyiz. Bu süreçte bizlerle işbirliği içerisinde çalışmalarını yöneten okul idarecilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Evlatlarımızın ikbalinin, ülkemizin istiklali hususunda büyük önem arz ettiğini bilen okul idarecilerimiz, Valimiz Sayın Hasan Şıldak’ın çok yakinen takip ettiği BİGEP çalışmalarını eksiksiz bir biçimde sürdürmek adına büyük gayret göstermektedirler.

Bu duygu ve düşüncelerle ilçemizde eğitim ve öğretiminin başarılı bir şekilde tamamlanabilmesi için her türlü desteğini bizlere sunan Balıkesir Valisi Sayın Hasan Şıldak’a, Edremit Kaymakamı Sayın Ahmet Odabaş’a, İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Ali Tatlı’ya, okul müdür ve müdür yardımcılarımıza, öğretmenlerimize ve eğitim personelimize teşekkür ediyorum. İkinci yarıyıla sağlık, mutluluk ve huzurla başlamayı Cenap-ı Allah’tan niyaz ederim.” Dedi.

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