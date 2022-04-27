Edremit’te MHP’nin dağıttığı pideler kapışıldı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) “On bir Ayın Sultanı” Ramazan’ın son günlerinde bazı geleneklerin yaşatılmasına öncülük ederek ‘Kadir Gecesi’ nedeniyle kasa kasa pide dağıttı.

Cumhuriyet Meydanı’nda MHP KAÇEP(Kadın Aile ve Çocuk Engellileri Politikaları) Başkanı Asuman Türkyılmaz, öncülüğündeki partililerin dağıttıkları kasa kasa pideler kısa sürede tükendi. Türkyılmaz, halkımızın mübarek gecelerinin kutlu olmasını dileyerek “Bu gecenin bereketi, esenliği üzerimize olsun. Rabbim, iyileri, mazlumları, çaresizleri, darda kalmışları korusun. Kötülere, kötülüklere fırsat vermesin” ifadelerini kullandı.