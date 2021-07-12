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Edremit’te köpeği yanmaktan itfaiye ekipleri kurtardı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde paniğe neden olan yangın, söndürülürken evde bulunan köpek kurtarılarak sahibine teslim edildi.

BALIKESİR 12.07.2021, 22:08
Edremit’te köpeği yanmaktan itfaiye ekipleri kurtardı
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde paniğe neden olan yangın, söndürülürken evde bulunan köpek kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Camivasat Mahallesi 5. Sokak’ta bulunan 2 katlı bir binadaki Mürşit A.’ya ait dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipleri müdahale etti. Yangın büyük ölçüde hasara neden olurken, dairede alev ve duman arasında kalan köpeği ise itfaiye erleri kurtardı. Ekipler, köpeği sahibine teslim ederken, zarar görmediği için küçük kızın sevinci ise görülmeye değerdi.
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