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Edremit’te kırsal mahalle statüsüne alınması talebi oy birliğiyle reddedildi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Aydın Pehlivan, Edremit Belediyesi Aralık Ayı Meclisi’nde köy ve belde statülerini kaybederek mahalleye dönüştürülen yerleşim birimlerine ‘kırsal mahalle’ statüsü kazandırılması konusunda meclis üyeleri ve kırsal mahalle muhtarlarını bilgilendirdi. Açıklamaların ardından gündem maddesinin oylanmasında karar oy birliği ile red edildi.

BALIKESİR 08.12.2021, 16:52
Edremit’te kırsal mahalle statüsüne alınması talebi oy birliğiyle reddedildi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Aydın Pehlivan, Edremit Belediyesi Aralık Ayı Meclisi’nde köy ve belde statülerini kaybederek mahalleye dönüştürülen yerleşim birimlerine ‘kırsal mahalle’ statüsü kazandırılması konusunda meclis üyeleri ve kırsal mahalle muhtarlarını bilgilendirdi. Açıklamaların ardından gündem maddesinin oylanmasında karar oy birliği ile red edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Aydın Pehlivan, Edremit Belediye Başkanı Hasan Selman Arslan’ın daveti üzerine Edremit Belediyesi Aralık Ayı Meclisi’nde; köy ve belde statülerini kaybederek mahalleye dönüştürülen yerleşim birimlerine ‘kırsal mahalle’ statüsü kazandırılması konusunda meclis üyeleri ve kırsal mahalle muhtarlarını bilgilendirdi. Gündem maddeleri arasında yer alan “Edremit’in; Kızılkeçili, Doyran, Yaylaönü, Çıkrıkçı, Arıtaşı, Yaşyer, Bostancı, Beyoba, Çamcı, Mehmetalan, Kavlaklar, Yolören, Tahtakuşlar, Dereli, Pınarbaşı, Ortaoba, Hacıarslanlar ve Çamlıbel Mahalelerinin, kırsal mahalle statüsüne alınması talebi”nin görüşülmesinin önünden yapılan bilgilendirmede Aydın Pehlivan, 12 Kasım 2012’de kabul edilen 6360 sayılı yasayla; 30 ilde 16 bin 220 köy ve bin 53 beldenin, mahalleye dönüştürülerek sonraki ilk yerel seçim olan 30 Mart 2014’te uygulamaya alındığını belirtti. Büyükşehir statüsü alan Balıkesir’deki köy ve beldelerin de otomatik olarak kırsal mahalleye dönüştürüldüğünü söyleyen Pehlivan, köy tüzel kişiliği kaldırılan kırsal mahallelerin, şehirdeki mahallelerden hukuki olarak hiçbir farkı kalmadığını vurguladı. Pehlivan, şehirde yaşayan insanların ödediği vergi ve faturaların köylerde o an için uygun olmayacağından Hükümet’in 2019’a kadar bir muafiyet planı uygulamaya koyduğunu sonrasında da bunu 2023’e kadar uzattığını dile getirdi.

2023’e kadar geçerli olacak olan muafiyetlerin kapsamı hakkında detayları aktaran Pehlivan “Muafiyet kapsamında su faturalarının yüzde 25 oranında alınacak. Emlak vergisi alınmayacak, belediye kanununda geçen bazı vergiler alınmayacak. 1 Ocak 2023’e kadar bu bahsettiğim muafiyetlere tabisiniz. 2020 Ekim ayında torba yasaya bir düzenleme ekledi Hükümet. Madde gereği kırsal mahallelerin muafiyetlerine bir kere daha süre uzatımı verilmeyecek konunun tam anlamıyla sınırları çizilecek. Bu düzenlemeyle daha önce hiçbir kanun ve yönetmelikte bulunmayan kırsal mahalle ilk defa bir kanunda yer aldı. Kırsal Mahallelerin şu an devam eden muafiyetlerinin kapsamının belirlendiği bir madde. İki ana başlıkta belirtirsek: su parası ve emlak vergisi. Bunların üzerindeki muafiyetlerinizin devam etmesi ve kanuni bir çerçeveye oturtulması tam olarak kırsal mahalleye dönüştüğünüzde de muafiyetlerinizin devam etmesi adına yapılmış bir düzenleme.” dedi.

Meclis üyeleri ve muhtarların konuyla ilgili sorularını da yanıtlayan Pehlivan, 2023 öncesinde kırsal mahalle statüsüne geçen mahallelerin muafiyetlerden bazılarından yaralanamayacağını ve muafiyetleri kullanmanın daha avantajlı olduğunun altını çizdi.

Gündem maddesinin oylamasında Edremit’in; Kızılkeçili, Doyran, Yaylaönü, Çıkrıkçı, Arıtaşı, Yaşyer, Bostancı, Beyoba, Çamcı, Mehmetalan, Kavlaklar, Yolören, Tahtakuşlar, Dereli, Pınarbaşı, Ortaoba, Hacıarslanlar ve Çamlıbel Mahalelerinin, kırsal mahalle statüsüne alınması talebi oy birliğiyle reddedildi.

İlçe belediyelerinden gelen talep üzerine; meclis üyeleri ile kırsal mahalle muhtarlarını bilgilendiren Büyükşehir Belediyesi daha önce Dursunbey, Balya, Savaştepe, Havran ve Bandırma’da da sunum yaptı. Bilgilendirmeler ilçe belediyelerinden gelen talep doğrultusunda devam edecek.

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