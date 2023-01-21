Edremit’te jandarma artan hırsızlık olaylarına karşı özel ekip kurdu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde hırsızlığın artması nedeniyle jandarma tarafından kurulan özel ekip 4 kişiyi gözaltına alırken, 150 bin liralık çalıntı eşya ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, yazlık, bağ evi, inşaat gibi yerler ile motosiklet gibi hırsızlık olaylarının artması üzerine Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan özel ekip ve JASAT çalınan malzemelerin bulunduğu adresi ve şüphelileri tespit etti. Ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle alınan arama kararına istinaden Zeytinli Mahallesi Kocacinar mevkiinde yapılan aramada M.A., O.V., B.Ş. ve B.Ş. isimli şüphelileri yakaladı. Şüphelilerle birlikte çalıntı olduğu tespit edilen ve piyasa değeri 150 bin lira olan 5 adet motosiklet, 8 adet jeneratör, 3 adet motorlu testere, 2 adet çapa motoru, 2 adet su motoru, 1 adet kamere kayıt cihazı, 2 adet matkap, 2 adet akü, 1 adet hava kompresörü, 1 adet kaynak makinesi ve 2 adet oto anfi ele geçirildi. Ayrıca şüpheli şahısların üzerinde 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 adet uyuşturucu madde hap ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Tahkikatın ise devam ettiği öğrenildi.