Edremit’te işyerlerine covid-19 denetimi
BALIKESİR’İN EDREMİT İLÇESİNDE, EDREMİT KAYMAKAMLIĞI KOORDİNASYONUNDA OLUŞTURULAN EKİPLER VE GÖREVLENDİRİLEN PERSONELLER İLE, İLÇEDEKİ İŞLETMELER COVİD-19 ÖNLEMLERİ KAPSAMINDA ÖZENLE DENETLENDİ.
Balıkesir’in Edremit ilçesinde, Edremit Kaymakamlığı koordinasyonunda oluşturulan ekipler ve görevlendirilen personeller ile, ilçedeki işletmeler covid-19 önlemleri kapsamında özenle denetlendi.
Edinilen bilgilere göre, 68 personelden oluşan 19 ekip, denetlenen berber-kuaför-güzellik merkezleri, AVM’ler, ticari taksiler, pazar yerleri, toplu ulaşım araçları, kahvehane-kıraathaneler, hamam-sauna-kaplıcalar, lokanta-restoran-kafeler, spor merkezleri, sahil bantları-piknik alanları, konaklama tesisleri, çay bahçeleri, dernek lokalleri, nikah ve düğün yerleri, internet kafeler ve oyun salonları, sinema-tiyatro, lunapark, ganyan bayiler, camiler, halı sahalar, bilardo salonları olmak üzere toplam 290 işletmede çalışma saatlerine uyma, çalışanlar ve müşterilerin maske kullanımı, hizmet sunulmasında kullanılan malzemelerin sterilizasyonu veya dezenfekte edilmesi, tek kullanımlık ürünlerin kullanımı, izin verilmeyen ürünlerin kullanılmaması kurallarına uyulup uyulmadığına bakıldı.
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