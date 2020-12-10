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Edremit’te hayvan damı cayır cayır yandı
Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir vatandaşa ait olan hayvan damı cayır cayır yandı.
BALIKESİR 10.12.2020, 22:03
Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir vatandaşa ait olan hayvan damı cayır cayır yandı.Edinilen bilgiye göre, Zeytinli Mahallesi 560. Sokak’ta Kenan Z.’ye ait olan hayvan damında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına, Büyükşehir Edremit İtfaiyesi ekipleri müdahale etti. Cayır cayır yanan tek katlı ve içinde bulunan koyunların zarar görmediği yangın, ekiplerin yoğun gayreti ile söndürüldü. Yangında 20 bin liralık zarar meydana geldiği öğrenilirken, çıkış nedeni araştırılıyor.
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