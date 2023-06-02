Edremit’te Hayat Boyu Öğrenme Haftası sergileri açılıyor
BALIKESİR’İN EDREMİT İLÇESİNDE HAYAT BOYU ÖĞRENME HAFTASI ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE EDREMİT HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MERKEZ BİNASINDA, BOSTANCI, ALTINKUM, KIZILKEÇİLİ VE BALIKESİR MERKEZ AVLU KONGRE MERKEZİNDE 40’A YAKIN FARKLI TÜRLERDE SERGİ AÇILIŞLARI GERÇEKLEŞTİRECEK.
BALIKESİR 02.06.2023, 14:39
Balıkesir’in Edremit ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde Edremit Halk Eğitimi Merkezi Merkez Binasında, Bostancı, Altınkum, Kızılkeçili ve Balıkesir Merkez Avlu Kongre Merkezinde 40’a yakın farklı türlerde sergi açılışları gerçekleştirecek.
Bir yıl içerisinde 823 kurs gerçekleştiren Edremit Halk Eğitimi Merkezi ihtiyaca göre her türlü sanatsal, kültürel, mesleki alanlarda kurs hizmete verildi. Edremit merkezde Kaymakam Ahmet Odabaş, resmi daire amirleri ve halkın yoğun katılımı ile ilk gün sergi açılışları yapıldı.