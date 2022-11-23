Edremit’te Eylül ayında vefat eden öğretmen adına okuluna fidan dikimi yapıldı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde kalp krizi geçirerek vefat eden Öğretmen Salih Vural’ın anısına görev yaptığı okulda fidan dikimi yapıldı.

2022-2023 eğitim öğretim yılında Eylül ayında geçirdiği kalp krizi nedeni ile vefat eden Altınoluk Necmi Şahin İlkokulu Sınıf Öğretmeni Salih Vural anısına okul bahçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, merhum öğretmenin eşi Nihal Vural ile birlikte fidan dikimi yaptı.

24 Kasım Öğretmenler Günü dahilinde yapılan fidan dikimi etkinliğine Altınoluk bölgesinde yer alan okul müdürleri ve öğretmenleri katıldı.