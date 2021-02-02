Edremit’te eğitim ve spor yatırımları devam ediyor

Balıkesir’in Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ve İlçe Jandarma Komutanı Ömer Koç ile birlikte eğitim yatırımları kapsamında yapımı devam eden Dokuz Eylül Ortaokulu ve yapılması planlanan Altınoluk Spor Kompleksi uygulama alanlarında incelemelerde bulundu.

İlk olarak ilçemizde hayırsever destekleri ile yapımı devam eden 12 derslikli Dokuz Eylül Ortaokulu’nda incelemelerde bulunan Kaymakam Ünsal, 12 derslikli Dokuz Eylül Ortaokulu yaptıran Hayırsever İş İnsanı Mehmet Çiftçi’den yapım çalışmaları ile ilgili bilgiler aldı.

Daha sonra Altınoluk Mahallesinde yapılması planlanan spor kompleksi uygulama alanında incelemelerde bulunuldu. Yapımı devam eden okul inşaatları ile ilgili bilgiler paylaşan Kaymakam Ünsal "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın iyi bir ortamda eğitim almalarını sağlamak amacıyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Edremit’te eğitim ve öğretimin kalitesinin yükseltilebilmesi, derslik, okul ve spor alanları ihtiyacımızın karşılanabilmesi noktasında hayırsever desteklerini oldukça önemsiyoruz. Bu konuya hassasiyet göstererek okul bağışlayan Hayırsever İş İnsanı Mehmet Çiftçi’ye eğitime sağlamış olduğu katkılardan dolayı teşekkürler ediyorum" dedi.