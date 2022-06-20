Edremit’te edebiyat söyleşileri devam ediyor

Edremit ilçesine bağlı Bostancı Mahallesindeki Kaan’ın Konağı’nda edebiyat söyleşileri devam ediyor. Etkinliklerin bu haftaki konuğu Burhaniye Öykü Atölyesi ailesinden Mine Isfendiyar Beşorak oldu.

Yazar Mine İsfendiyar Beşorak ilk kitabı "Yetmiş ve Bir" i etkinliğe katılan konuklara anlattı. Konuklarla uzun uzun sohbet eden Beşorak, kitaplarını da imzaladı. İlk kitabını katılımcılara tanıtan yazar, aynı zamanda sorulara verdiği samimi cevaplarla neşeli anlara imza attı. Yazar Mine İsfendiyar Beşorak’a teşekkür eden Kaan’ın Konağı sahibi Zeynep Ergin, “Yazarımızın yıllardır birlikte yol aldığımız atölyeden arkadaşımız olması etkinliğe ayrı bir heyecan ve sevinç kattı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki haftalarda tekrar konuğumuz olmasını arzu ediyoruz” dedi.