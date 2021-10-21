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Edremit’te çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu
Balıkesir’in Edremit ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın, büyuük paniğe neden olurken itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
BALIKESİR 21.10.2021, 15:25
Balıkesir’in Edremit ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın, büyuük paniğe neden olurken itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, yangın Zeytinli Mahallesi 546 Sokak’ta meydana geldi. S.K.’ya ait 2 katlı evde bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Yangın, ekiplerin yoğun gayreti ile söndürüldü.