Edremit’te çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın, büyuük paniğe neden olurken itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, yangın Zeytinli Mahallesi 546 Sokak’ta meydana geldi. S.K.’ya ait 2 katlı evde bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Yangın, ekiplerin yoğun gayreti ile söndürüldü.