Edremit’te asfaltlama tam hız devam ediyor

Balıkesir’in Edremit Belediyesi asfaltlama çalışmalarına tüm hızı ile devam ediyor. İlçe merkezinde Hamidiye ve kırsal Yaylaönü Mahallesi’nde yollar asfaltlanarak halkın hizmetine sunuldu.

Edremit ilçesinde gerek bozulan ve yıpranan gerekse doğalgaz ve internet hattı döşenmesi nedeniyle kazılan yolların yenilenmesine hızla devam ediliyor. Başkan Arslan’da çalışmaları yerinde takip ediyor.

Başkan Arslan, Fen İşleri Müdürü Emrah Erhan Acar’la birlikte Hamidiye Mahallesi’nde Muhtar Hüseyin Ergüven, Yaylaönü Mahallesi’nde Muhtar Mustafa Ülkü ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi.

Asfaltlamaların mevsim koşullarına göre hızla devam ettiğini belirterek, “Merkez kırsal ayrımı yapmadan, şehir merkezinden en uzakta ki kırsal mahallemize kadar 160 bin Edremitli hemşehrimize hizmeti eşit bir şekilde götürmek için çalışıyoruz. Yapılan kazılan bozulan yollar başta olmak üzere bozuk ve yıpranan yolları yenilemeye devam ediyoruz. Mahalle sakinlerimizin memnuniyetini sağlayacak çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayacağız” dedi.