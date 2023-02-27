Edremit’te anaokullarında yemek uygulaması başladı

Tüm yurtta olduğu gibi Balıkesir’in Edremit ilçesinde de anaokullarında yemek uygulaması başladı.

Yemek uygulaması hakkında bilgi veren Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar ciğer ilçede 2 bin 27 anaokulu öğrencisinin yemek uygulamasında faydalandığını ifade etti. Müdür Ciğer “Milli Eğitim Bakanlığının 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı ikinci döneminde hayata geçirdiği anaokulu ve anasınıflarında ücretsiz yemek uygulaması ile Edremit ilçesinde faaliyet gösteren 8 Anaokulu ve 33 Anasınıfında 2 bin 27 öğrenciye ücretsiz yemek uygulaması başlamıştır.”dedi.