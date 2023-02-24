Edremit’te 3 Lise binası güçlendirme için tahliye edildi

Kahramanmaraş ve 10 ilde meydana gelen depremler sonrasında gözler kamu binalarına çevrilirken Balıkesir’in Edremit ilçesinde 3 lise binası deprem güçlendirilmesi için tahliye edildi.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde deprem yönetmeliği uygulamasından önce inşa edilen 3 lise binasının güçlendirme çalışmalarına başlanacak. Çalışmalar hakkında bilgi veren Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer “Edremit ilçesinde 3 okula güçlendirme kararı verilmiş olup bu okullar ikinci dönemden itibaren belirlenen okullarda geçici olarak eğitim öğretime devam edeceklerdir. Edremit Anadolu Lisesi Remzi Molvalıoğlu Ortaokulunda, Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Turhan Dökmecioğlu İmam Hatip Ortaokulunda devam etmekte olup, Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesi ise Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Ortaokulunda eğitim öğretimine devam edecektir. Tüm okullar alınan raporlara göre hızlı bir şekilde bakım, onarım, güçlendirme ve inşaat sürecine alınacaktır.” dedi.