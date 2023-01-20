Edremit’te 24 bin 506 öğrenci karne heyecanı yaşadı

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı 1. dönemi Balıkesir’in Edremit ilçesindeki eğitim kurumlarında başarıyla tamamlandı ve ilçede 24 bin 506 öğrencimiz karne aldı.

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer Nihat Tansoy İlkokulu’nda düzenlenen karne törenine katılarak öğrencilerin karne sevincine ortak oldu. Öğrencilere karnelerinin yanında kitap hediye eden Kaymakam Ahmet Odabaş, okul içi akıl oyunları turnuvalarında dereceye giren öğrencilere de madalyalarını takdim etti ve tatilde bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulunarak; öğretmen, öğrenci ve velilere iyi tatiller diledi.