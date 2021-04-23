Edremit’te 23 Nisan’da koltuk çocukların

Balıkesir’in Edremit Belediyesi 23 Nisan dolayısıyla belediye başkanlığı koltuğunu çocuklara devretti. Kırsal Mahallelerdeki çocuklara da Başkan Vekili Hasan Ülger tarafından kitap dağıtıldı.

Edremit Belediyesi’nin belediye başkanlığı koltuğuna 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Akçay Yunus Emre İlkokulu öğrencisi Sahra Taşdelen oturdu. Belediye Başkan Vekili Hasan Ülger’den koltuğu devralan Başkan Taşdelen, belediyedeki müdürlükleri ziyaret ederek 23 Nisan’da çocuklar için neler yapılacağı ile ilgili bilgi aldı.

Taşdelen, “Ben Sahra Taşdelen Akçay Yunusemre İlkokulu 4.sınıf öğrencisiyim. 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılıp Türk Halkının bağımsızlığını ve egemenliğini ilan ettiği ve Atatürk’ün ülkemizin geleceği biz çocuklara armağan ettiği bu önemli günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarına, bu ülke için canlarını ortaya koyan gazi ve şehitlerimize saygılarımı sunuyorum. Ayrıca burada bizi misafir eden, bu makamın gerçek sahibi sayın başkanıma ve kıymetli öğretmenime teşekkür ediyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun diyerek görevimi devir alıyorum. Biz çocuklar için fırsat eşitliği olduğu, tüm çocukların mutlu ve sevgi dolu olduğu temiz bir dünya istiyoruz. Sevgili arkadaşlarım, ülkemizin geleceği bizleriz. Atatürk’ün bize emanet ettiği vatana hep birlikte çok çalışıp başarılı olarak yükseltmeye söz veriyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.”

Daha sonra Başkan Vekili Hasan Ülger, Ortaoba Mahallesi Eşref Kaya İlkokulu ve Ortaokulu’nda öğrencilere 23 Nisan hediyesi verdi. Başkan Selman Hasan Arslan’ın selamlarını ileten Vekil Ülger, çocuklara boyama ve bulmaca seti, Edremit’i tanıyalım ve Neredesin Atatürk’üm kitabı, hikaye kitap seti dağıttı. Başkan Vekili Ülger, “Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağanı olan bu güzel günde çocuklarımızın yanında olduk. Bugün bizlere emanet olan, yarın geleceğimizi emanet edeceğimiz ülkemizin temel taşları çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum.” dedi.