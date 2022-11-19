Edremit’te 20 öğrenci icazet merasiminde belgelerini aldı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde İlçe Müftülüğü ve Alsancak Camii’nin organizasyonunda camide icazet merasimi düzenlendi. Hafızlık eğitimini tamamlayan 20 öğrenci, icazet merasiminde belgelerini törenle aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programda, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ve konuşmaların ardından 20 öğrenciye, hafızlık icazet belgeleri verildi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda, Balıkesir İl Müftüsü Celal Sürgeç ve İlçe Müftüsü Sıddık Durmuş birer konuşma yaptı.

Programda tanınmış karilerden muhteşem Kur’an ziyafeti verildi. Kurra Hafız Metin, Ahmet Yüksel, Hüsamettin Karadaş, Kurra Hafız Ali Derman, Vedat Özarpacı ve Emin Gönül Kur’an tilavetleri büyük bir huşu içinde dinlendi.

Balıkesir İl Müftüsü Celal Sürgeç, Kur’an’ı ezberleyen hafızları ve onların üzerinde emeği geçenleri kutlayarak; "Kur’an şüphesiz ki bir şifa, rahmet, bereket ve öğütleri içeren bir kitap. Dolayısıyla insanlığın kurtuluşa ermesi için semavattan yeryüzüne indirilen Allah’ın kitabı. Ne güzel ki Allah’ın kelamını öğreniyoruz ve öğretiyoruz" dedi.

Program sonunda katılan davetlilere yemek ikramında bulunuldu.